Новое оборудование для наркоза установили в МОНИКИ

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Читайте нас в:

В отделение анестезиологии МОНИКИ имени Владимирского поставили новое оборудование - наркозно-дыхательные аппараты. Они необходимы для проведения низкопоточной ингаляционной анестезии, при которой снижается расход анестетика и минимизируется загрязнение окружающей среды.

«Мы получили функциональные, современные наркозно-дыхательные аппараты, которые по заявленным характеристикам соответствуют качественным аналогам ведущих мировых производителей. Благодаря этому оборудованию мы сможем полностью запустить в работу новые операционные, которые должны начать работать в этом году», - прокомментировал заведующий отделением анестезиологии-реанимации Олег Герасименко.

Оборудование можно использовать и в качестве аппаратов ИВЛ. Оно оснащено вспомогательными режимами вентиляции легких для приведения в активное состояние пациента и перевода его в палату.

Ранее подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.