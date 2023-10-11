Новое оборудование для хирургических операций поступило в МОНИИАГ

Читайте нас в:

Среди нового оборудования поступило четыре комплекта аппаратов для проведения гинекологических операций. Теперь операционные столы оснастят новыми современными опорами для ног, которые созданы с учетом анатомических особенностей человеческого тела.

«Более мягкие и комфортные опоры, имитирующие натуральные движения ног человека, облегчат фиксацию на операционном столе, а также помогут уменьшить давление на голень, избежать излишнего компрессионного воздействия на подколенную область при проведении хирургических операций», - пояснил руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ Александр Попов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что поликлиники Подмосковья получили новые автомобили неотложной помощи. Их задача - быстрое обслуживание вызовов и доставка лекарств в отдаленные населенные пункты Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».