Новое оборудование для диагностики установили в больницах Подмосковья

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, новый рентген-аппарат заработал в больнице Воскресенска, маммографы - в Лобне и Балашихе, флюорограф - в Дмитрове. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, на эти цели было выделено почти 70 миллионов рублей.

«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современным тяжелым оборудованием. В Подмосковье реализуется трехлетняя программа по замене устаревших аналоговых рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов на цифровые», - сказала она.

Так, новый цифровой маммограф заработал в больнице в Воскресенске. На нем смогут проводить около 40 исследований в смену.

«Это современный цифровой диагностический аппарат, который позволяет сделать снимки высокого качества для более детальной диагностики и выявления патологии на ранних стадиях. Также имеется возможность отправки изображений для получения „второго мнения“ специалистов. Результат исследования автоматически сохраняется в электронной медкарте пациента, за ним не нужно приходить поликлинику», - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Воскресенской больницы Алексей Соломатин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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