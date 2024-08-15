Новое оборудование для цистоскопии появилось в больнице Балашихи

Новый аппарат п ортативной системы эндоскопической визуализации похож на небольшой чемодан с ручной весом около шести килограммов. В новое оборудование встроены видеокамера и телевизор, к этой системе подсоединяют цистоскоп и проводят исследование. Благодаря высокому разрешению экрана появилась возможность увеличить изображение в два раза.

«Это позволяет получить объективную картину внутреннего содержания мочевого пузыря на наличие в нем образования, воспалительного процесса или камней. Кроме того, портативная система оснащена картой памяти, благодаря которой можно сохранить исследование и поделиться им с коллегами для обсуждения на консилиуме», - рассказал заведующий отделением урологии филиала № 2 Александр Любимов.

Аппарат п ортативной системы эндоскопической визуализации уже внедрили в работу.

Напомним, в Красногорске строят главный детский медицинский центр Подмосковья. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие.

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