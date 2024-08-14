14 августа 2024, 17:27

Новое место отдыха благоустроили в лесу в Талдоме

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Еще одно место отдыха благоустроили на территории Салтыково-Щедринского участкового лесничества рядом с деревней Лесоучасток в Талдоме.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, в новом месте отдыха смогут проводить время те, кто любит наслаждаться природой на свежем воздухе. Лесничие установили удобные лавочки и стол, чтобы жители могли с комфортом посидеть у водоема.

«Рядом с этим лесным участком проходит дорога к реликтовому озеру ледникового происхождения Золотая вешка. Туристы приезжают сюда из разных уголков нашей страны, чтобы его увидеть, а местные жители им дорожат и гордятся», - отметили в ведомстве.

Подмосковные лесничие обустраивают места отдыха из валежной древесины. Это позволяет сохранить природу и обустроить удобную среду для жителей.

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Благоустройство Талдом
14 августа 2024, 18:17
Завод электрооборудования в Щелкове расширит производство
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В городском округе Щелково продолжает свою работу предприятие «ФЗЭА», которое зарекомендовало себя как крупный проектировщик и производитель электротехнического оборудования высшего качества. Компания является одним из лидеров в области производства распределительных сетевых сооружений и имеет в своем активе множество значимых проектов.

Среди крупных объектов можно выделить Олимпийскую деревню, горнолыжный курорт «Роза Хутор», а также важные автодороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» и М-12 «Москва - Казань». Кроме того, предприятие принимало участие в модернизации аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодара.

Сейчас производство полностью перешло на российские лицензии и компоненты. В ходе общения с руководством и рабочими стало известно, что большинство сотрудников - местные жители, а средняя зарплата составляет около 100 тысяч рублей.

Важным шагом стало сотрудничество с Щелковским колледжем, для которого на территории производства было создано специальное оборудование для обучения студентов. Администрация городского округа Щелково активно поддерживает это начинание.

Предприятие также расширяется: арендованы новые участки земли с заброшенными сараями самопользования, и сейчас идет работа по наведению порядка на территории.

«Обсудили, чем можем помочь. Окажем содействие», - отметил глава округа Андрей Булгаков, подчеркнув важность поддержки местного бизнеса.

Расширение предприятия создаст новые рабочие места для жителей муниципалитета, способствуя экономическому развитию региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Щелково Заводы
14 августа 2024, 17:58
Три гидротехнических сооружения отремонтировали в Пушкинском округе
Администрация г.о. Пушкинский
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Гидротехнические сооружения отремонтировали в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске. В округе продолжается работа по подготовке к отопительному сезону.

Вопросы, которые возникают во время подготовки к осенне-зимнему сезону, обсудили на совещании с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым. Он напомнил, что управляющим организациями, не соответствующим требованиям, грозят штрафы или даже лишение лицензии.

«Особое внимание мы уделяем домам с высокой степенью износа на отдаленных территориях. В Пушкинском насчитывается 26 гидротехнических сооружений. Сейчас определяем порядок исследований по рискам в случае ЧС, определим действия по проектированию. Три основные гидротехнические станции в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске отремонтированы», - прокомментировал Максим Красноцветов.

Также на встрече отметили, что в округе удалось решить проблемы с несанкционированными свалками, в том числе в лесу. Глава муниципалитета поручил усилить работу в этом направлении на частных территориях.

Отметим, что в Подмосковье работают единый телефон и портал для заказа вывоза строительного мусора. Заявку можно оставить по телефону 122#7 или на сайте.

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Отопление Пушкино
14 августа 2024, 17:56
Образовательный комплекс «Полет» ввели в эксплуатацию в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Комплекс «Полет» построили в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Образовательное учреждение со школой и детским садом откроют 2 сентября.

Площадь объекта составила около 25 тысяч квадратных метров. Здесь построили среднюю общеобразовательную школу на 1500 мест и детсад на 200 мест.

В дошкольном блоке разместили группы, музыкальный и физкультурный залы. Около него обустроили площадку с песочницами, качелями, игровыми комплексами и навесами.

Начальная школа рассчитана на 600 учеников, основная и старшая - на 900. В четырехэтажном здании уже появились учебные и медицинские кабинеты, мастерские, библиотеки, столовые, современные актовый и спортивный залы. Штат сотрудников составит 170 специалистов.

«В центре „Полет“ мы сделали уклон на точные науки - математику, информатику, физику и робототехнику. Также откроем здесь медиаклассы с углубленным изучением английского, предпринимательский и технологический классы. На территории сделаем спортивную площадку, она будет доступна всем жителям района», - прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Отметим, что в микрорайоне живут более пяти тысяч детей. Новое учреждение позволит снизить нагрузку на существующие детские сады и школы.

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Красногорск Школы Образование
14 августа 2024, 17:56
Объем производства приправ и специй вырос в Подмосковье на 25%
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Объем производства приправ и специй вырос в Подмосковье на 25% в первом полугодии. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объем продукции достиг почти 25 тысяч тонн. Отмечается, что Подмосковье произвело свыше 79% от общего объема приправ и специй в ЦФО и 47% - от общероссийского объема.

Среди крупнейших производителей - «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова, «Спайс Продакшн» из Пушкино, «Дарсил» из Ленинского округа и другие.

Так, «Компания Натрули» из Домодедова производит специи и пряности, начиная от лаврового листа, заканчивая куркумой и сушеным молотым имбирем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Красногорск Школы Образование

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