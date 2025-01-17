Новое кафе и панда-парк откроют в Центральном парке в Лобне

Анна Кротова отметила, что когда начнутся работы, строительная площадка будет огорожена, чтобы не мешать посетителям катка. В ближайшее время каток будет дооборудован световым и музыкальным сопровождением. Окончание строительства обоих объектов планируется летом 2025 года.

Во встрече приняли участие также сотрудники компании «Кути-Катай», которая занимается обслуживанием аттракционов в парке. Анна Кротова обсудила с ними открытие «ПандаПарка» и «Автогородока», которое запланировано на начало весенне-летнего периода.

«Есть несколько предложений по местам их расположения. Следующую встречу проведем в парке и определимся окончательно», - сообщила руководитель городского округа.