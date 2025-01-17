17 января 2025, 11:48

Новое кафе и панда-парк откроют в Центральном парке в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Глава муниципалитета Анна Кротова провела встречу с представителями компании «Рост» — подрядчика Центрального парка культуры и отдыха. Главной темой обсуждения стало предстоящее строительство кафе и постоянного павильона проката инвентаря.

Анна Кротова отметила, что когда начнутся работы, строительная площадка будет огорожена, чтобы не мешать посетителям катка. В ближайшее время каток будет дооборудован световым и музыкальным сопровождением. Окончание строительства обоих объектов планируется летом 2025 года.

Во встрече приняли участие также сотрудники компании «Кути-Катай», которая занимается обслуживанием аттракционов в парке. Анна Кротова обсудила с ними открытие «ПандаПарка» и «Автогородока», которое запланировано на начало весенне-летнего периода.

«Есть несколько предложений по местам их расположения. Следующую встречу проведем в парке и определимся окончательно», - сообщила руководитель городского округа.

Лобня Строительство Парки
17 января 2025, 11:36
Спортсмены из Лобни стали призерами первенства России по фехтованию
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Соревнования проходили в Орле с 11 по 20 января. В них участвовали более 700 спортсменов из 35 регионов России.

Воспитанники спортивной школы «Академия спорта» Аркадий Кардава и Максим Александров из Лобни соревновались среди юниоров и юниорок до 21 года. Ребята показали высокий уровень подготовки и завоевали серебряные награды. Кроме того, благодаря своему результату спортсмены смогли выполнить норматив мастера спорта России.

Руководство «Академии спорта» поздравило воспитанников с этим высоким достижением и пожелало добиваться новых побед.

Власти муниципалитета уделяют спорту большое внимание. В Лобне развивается спортивная инфраструктура, строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В городе функционируют 18 спортивных секций, воспитанники которых постоянно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Спортсмены Лобня
17 января 2025, 11:14
Разработку фрязинской компании включили в реестр отечественного ПО
Пресс-служба администрации г.о. Фрязино
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Цифровой модуль IIoT.Istok SCADA внесли в реестр отечественного программного обеспечения. Разработка выполнена специалистами фрязинского научно-производственного предприятия «Исток» имени Александра Шокина.

Этот программный продукт представляет собой инновационное решение, которое обеспечивает эффективное операционное управление технологическими процессами и автоматизированный контроль инженерных систем. Модуль также может быть интегрирован в системы пожарной сигнализации и безопасности, что очень востребовано в современных условиях.

Директор по цифровой трансформации НПП «Исток» Виталий Александров рассказал, что сама платформа промышленного интернета вещей IIoT.Istok уже была включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры и зарекомендовала себя как надежное решение для различных сфер деятельности. Теперь в список вошел и модуль SCADA, который может заменить продукты иностранных компаний в промышленном и гражданском строительстве.

Фрязино Технологии Наука
17 января 2025, 11:08
Мастер-класс по чичковскому плетению прошел в Воскресенске
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В Воскресенске в Центральной библиотеке имени Инны Гофф прошел мастер-класс по чичковскому плетению. Его провела опытная мастерица Милана Зарубина.

Мастер-класс «Горница чудес» прошел в клубе «Кудесница». Его посвятили старинной технике - чичковскому плетению. Технология была выявлена в начале 2000-х годов в Иркутской области и занесена в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Она получила свое название благодаря дереву в деревне Чичково.

Милана Зарубина рассказала об истории промысла, показала узоры и научила технике плетения круглого коврика. В его основе - полотняное переплетение тряпичных дранок. Участницы старательно освоили ремесло.

Воскресенск
17 января 2025, 10:37
Еще 12 молодых семей получили жилищные сертификаты в Шаховской
Министерство жилищной политики Московской области
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Еще 12 семей из Шаховской получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Благодаря этому они смогут приобрести собственную квартиру или дом.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, во всех получивших сертификаты семьях растут дети. Благодаря наличию собственного жилья они смогут чувствовать себя защищенно и уверено.

Получить поддержку могут семьи младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом необходимо иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости недвижимости или возможность получить кредит на эту сумму.

Всего в 2025 году жилищные условиях по госпрограмме улучшат 246 семей.

Семья Шаховская

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