Новое футбольное поле в Балашихе откроется в сентябре

В 2024 году планируют завершить реконструкцию стадиона «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Открывать объект будут поэтапно - в феврале этого года здесь уже начала свою работу ледовая арена «Орион Технопул».

«Мы с вами должны торжественно стадион открыть, у нас на поле должна начать заниматься наша детская юношеская спортивная школа, все благоустройство должно быть закончено», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Помимо этого, в 2024 году завершат ремонт в основном здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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