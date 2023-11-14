Новое арт-пространство откроется в здании бывшей текстильной фабрики в Лобне 2 декабря

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Галерея откроется в здании бывшей хлопкопрядильной фабрики братьев Крестовниковых, которой исполняется 110 лет.

Открытие приурочено к выставке картин лобненских художников «Мы здесь. Мы есть». Ее организовало сообщество Red Art. Более 10 авторов представят живопись, графику, батик и другие работы в разных техниках. Среди участников - Наталия Коренева, Татьяна Орлова, Елена Ива и другие.

Открытие галереи и выставки состоится в 12:00 по адресу: улица Текстильная, 1. Вход свободный.