Ново-Федоровскую церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево

Ново-Федоровская церковь входит в состав Бобренева монастыря, который был построен в период с 17 по 18 век.

Как рассказали в управлении культурного наследия, специалисты усилили конструкции здания, отреставрировали кладку, восстановили отделку и декоративные элементы, а также приспособили церковь для современного использования.

В 1858 года строителем монастыря стал иеромонах Феоктист, которые в короткие сроки построит новый храм на месте руин Входо-Иерусалимской церкви. Его назвали в честь Федоровской иконы Бажией Матери.

Храм имел боковые приделы Сергия Радонежского и Дмитрия Донского, а в 1941 году к нему пристроили западную паперть с верхним помещением ризницы.