Новикомбанк поддержит предприятие холдинга «Швабе» в Красногорске

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Председатель правления банка и куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева отметила, что поддержка высокотехнологичных российских производств сегодня находится в приоритете. Именно благодаря им страна сможет достичь промышленной независимости и укрепить конкурентные позиции выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Договоренности, достигнутые на форуме «Армия-2024», являются продолжением крепкого многолетнего партнерства, что свидетельствует о растущем доверии и взаимовыгодном сотрудничестве в сфере высоких технологий и оборонной промышленности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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