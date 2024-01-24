Новая спортивная зона появилась в парке «Дубки» в Наро-Фоминске

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь новой зоны составила шесть квадратных метров. Там установили безопасное покрытие, удобное для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а также для катания на коньках зимой.

«Теперь тут можно не просто гулять, но и комфортно заниматься спортом. Здесь построили универсальную спортивную площадку с местами для зрителей, проложили удобную дорожку, которую в зимнее время можно использовать как лыжню. Мы рассчитываем, что благодаря появлению в Подмосковье таких благоустроенных спортивных зон количество приверженцев здорового образа жизни будет расти», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Рядом с площадкой появились трибуны для зрителей, а также пункт проката с раздевалкой и туалетом. На территории обустроили дорожку, которая зимой будет работать как лыжная трасса.

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