Новая специальность стала доступна студентам аграрного колледжа в Коломне

Программа «Профессионалитет» предоставляет молодым людям возможность стать востребованными специалистами на ведущих предприятиях региона после получения среднеспециального образования. Программа предусматривает сокращенные сроки обучения с упором на практику и гарантирует трудоустройство на предприятия, входящие в кластер.

С этого года в колледже можно получить специальность «Сетевое и системное администрирование» в рамках направления «Средства массовой информации и коммуникационные технологии».

Обучение ведут высококлассные педагоги и мастера производственного обучения, прошедшие программу повышения квалификации. Учебные программы разработаны совместно с работодателями, а учащиеся имеют доступ к современным мастерским и высокотехнологичному оборудованию.

Сейчас более шести тысяч студентов Московской области обучаются по программам федеральной программы «Профессионалитет». С началом нового учебного года их количество увеличится вдвое благодаря открытию еще семи кластеров. Таким образом, с сентября в Подмосковье будет функционировать уже 14 образовательных кластеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».