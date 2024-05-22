22 мая 2024, 18:40

Новая специальность появится в лобненском филиале колледжа «Подмосковье»

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В лобненском филиале колледжа «Подмосковье» открылась новая специальность — машинист электропоезда. Соглашение о сотрудничестве подписали Центральная пригородная пассажирская компания и колледж.

На церемонии присутствовала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«В нашем городе есть большая потребность в профессиональном образовании. И то, что список специальностей нашего колледжа пополнился еще одной, - отличная новость для жителей. Это возможность для наших ребят получить образование в своем городе, здесь же пройти практику и найти работу», - отметила Анна Кротова.

Это первый проект, в рамках которого центральная пригородная пассажирская компания сотрудничает с многопрофильным профессиональным образовательным учреждением. Ранее машинистов электропоездов готовили только специализированные учебные заведения. Поступить на новую специальность можно после девятого класса. Обучение продлится три курса, однако уже после второго курса можно приступить к работе.

Обучение по специальности бесплатное.

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Лобня Образование
22 мая 2024, 18:53
Последний звонок отметят почти 1400 выпускников в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Школы в городском округе Химки проведут последний звонок для 1400 одиннадцатиклассников. Торжественные линейки пройдут 24 и 25 мая.

Писать Единый государственный экзамен выпускники начнут с 23 мая. Первыми его напишут ученики, выбравшие географию, литературу и химию. Завершится основной период сдачи госэкзамена 11 июня. Тогда пройдет аттестация по истории, биологии и иностранным языкам.

Резервные дни пройдут с 20 июня по 1 июля. Также в этом году 4 и 5 июля выпускники смогут пересдать любой из предметов и повысить результаты.

Отметим, что последний звонок в Подмосковье отметят свыше 127 тысяч школьников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Школьники Экзамены
22 мая 2024, 18:52
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 22 мая
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 22 мая. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском и Пятницком шоссе.

Заторы также наблюдаются на Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают быть аккуратными, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
22 мая 2024, 18:50
Социальную газификацию деревни Татарки проверил глава Одинцовского округа
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов навестил многодетную семью Весельских, которая приняла участие в президентской программе «Социальная газификация». Пуск газа в их частном доме состоялся в ноябре 2023 года.

Подключение к газу прошло без проблем – подрядная организация проложила коммуникации до дома. Хозяева дома только купили оборудование.

«Вместе с многодетной семьёй Весельских приготовили яичницу на газовой плите. Благодаря президентской программе их дом теперь подключен к магистральному газопроводу. Дом семья раньше отапливала газгольдером, что было довольно накладно. В ноябре прошлого года его подключили к газу по программе социальной газификации, что сразу позволило сэкономить. В качестве примера глава семейства привёл последнюю зиму: стоимость отопления от газгольдера доходила до 15 тысяч рублей в месяц, теперь же в пиковые холода расходы составили от двух до трех тысяч», - рассказал Андрей Иванов.

Для участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, предусмотрена льгота. Они могут получить субсидию на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ по присоединению к газовым сетям. Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Жителям Московской области напомнили: чтобы подключить дом к газу, нужно подать заявку на социальную газификацию онлайн - на сайте «Мособлгаза» или лично - в офисе «Мособлгаза».

Актуальное расписание всех офисов размещено на сайте организации в разделе «Социальная газификация», «График работы офисов».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Семья Социальная газификация
22 мая 2024, 18:44
Фестиваль «Ярко в парках» пройдет в Химках 25 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Развлекательный фестиваль организуют в парках «Дубки» и имени Льва Николаевича Толстого в Химках. Праздничная программа «Ярко в парках» состоится 25 мая.

Гости фестиваля в парке Толстого смогут посетить виртуальную фотовыставку, потренироваться на массовой зарядке и послушать выступление местного творческого коллектива «Парки вдохновляют». В парке «Дубки» откроют летнюю локацию «Лесная школа» и проведут интерактивную программу «Поздравь свой парк».

«В течение всего летнего сезона в парках Химок будет организована различная развлекательная программа как для взрослых, так и для юных жителей. Это фестивали, тематические мероприятия с участием аниматоров и творческих коллективов», - рассказал муниципальный депутат Владимир Суслов.

Афиша фестиваля «Ярко в парках» доступна по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Фестивали Парки

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