Новая школа откроется в микрорайоне Барыбино в Домодедове в 2025 году

В настоящее время специалисты выполняют внутреннюю отделку помещений, занимаются монтажом инженерных сетей и фасадными работами, а также благоустраивают окружающую территорию. На объекте ежедневно трудятся пять единиц техники и 118 рабочих. Общая строительная готовность школы в микрорайоне Барыбино составляет более 60%.

В здании площадью более 10 тысяч квадратных метров разместятся спортивный и актовый залы, учебные классы помещения для кружков, мастерские и лаборатории, столовая, информационно-библиотечный центр и медицинский кабинет. Учебное заведение также будет адаптировано для обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

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