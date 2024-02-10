Новая школа на две тысячи мест откроется в Котельниках в новом учебном году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее проверил, как идет строительство новой школы в Павловской Слободе.

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На данный момент готовность объекта оценивается в 45 процентов, но подрядчик ускоряет работы благодаря привлечению дополнительной рабочей силы. В настоящее время на строительстве занято 300 специалистов.

На объекте одновременно производятся различные виды работ: монтаж металлоконструкций перекрытия, установка стен из гипсокартона, установка пластиковых окон, устройство кровли, прокладка наружных сетей, отделочные работы в технических помещениях и монтаж системы отопления. Также начался монтаж фасада.

Проект реализуется в рамках государственной программы за счет бюджетных средств. Личный контроль за ходом строительства осуществляет глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин вместе с представителями общественности.

«На сегодня мы видим, что на площадке ведутся работы, сегодня мы посмотрели внутренние работы. Посмотрели как ведутся работы по инженерным сетям», - поделился глава городского округа.

Особое внимание было уделено помещениям, где ведется монтаж индивидуального теплового пункта. Установка систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции выполнена на 95%.

В новой школе предусмотрено 80 основных и 33 специализированных кабинета, актовый зал на 630 мест, столовая, четыре спортзала, библиотека с читальным залом, лаборатории и мастерские. Глава округа поручил начать подбор квалифицированных учителей.

Школа станет первым образовательным учреждением в микрорайоне Парковый. В настоящее время почти 300 детей вынуждены обучаться в школе № 2, расположенной в 20 минутах езды от микрорайона, а до первой и третьей школ добираться еще дольше. Родители и дети с нетерпением ожидают открытия новой школы.