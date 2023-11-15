Новая школа на 550 мест появится в Красногорске до конца 2024 года

«Мы в следующем году должны с вами сдать восемь школ, 10 детских садов. Это о чем говорит? О том, что и строители молодцы», - сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

На стройплощадку пришла семья Балашовых, которая планирует отдать сына Данилу в новое учебное заведение. По из словам, в микрорайоне живет большое количество семей с детьми, и еще одна школа стала необходимостью.

«Новая школа разгрузит школу, которая уже имеется - это школа № 18, и поможет уйти от второй смены. Это очень важно для детей, чтобы могли кроме учебы заниматься дополнительным образованием. У нас же будущие спортсмены и танцоры, и художники. Это необходимо», - рассказала местная жительница Оксана Балашова.

Будущее учебное заведение также позволит активно и всесторонне развивать детей. В нем предусмотрели кабинеты физики, химии, биологии и других, два спортзала и актовый зал на 200 посадочных мест. Общая площадь школы составит почти 12 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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