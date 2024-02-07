07 февраля 2024, 20:24

Новая школа на 1100 мест появится в Мытищах в конце 2024 года

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Строительство новой современной школы в Мытищах завершат в декабре текущего года. Образовательная организация распахнет свои двери в деревне Сухарево.

На данный момент в школе выполнено 47% монолитных работ, а также активно ведутся работы по прокладке наружных сетей. Следующий этап строительства предусматривает обустройство инженерных коммуникаций. В летний период запланировано благоустройство территории вокруг школы. На стройплощадке трудятся 82 рабочих и три единицы строительной техники.

Новое учебное заведение строится в рамках президентского проекта «Образование» и региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». После открытия нагрузка на существующую школу в селе Марфино значительно снизится.

В школе будут созданы все условия для качественного и современного образования, включая. Для детей там оборудуют современные учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую, спортивное ядро, а также игровые и детские площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе, которая заработает уже в новом учебном году. В учебном заведении для детей будет работать множество кружков и секций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи Строительство
07 февраля 2024, 20:10
«Планируем крупную закупку». Андрей Воробьев посетил подразделение компании «Мострансавто»
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Андрей Воробьев посетил МАП № 7 — подразделение компании «Мострансавто», которая обслуживает более 70% автобусных маршрутов в Подмосковье. В этом году Московская область планирует закупить более 1100 новых автобусов.

Губернатор осмотрел образцы новых автобусов, зону технического обслуживания, а также провел встречу с руководителями филиалов и производственных баз «Мострансавто».

Он отметил, что Московская область растет с каждым годом, поэтому тема общественного транспорта становится все более значимой.

«Мы понимаем, что без должного оснащения автобусами, их ремонта, внедрения технологических решений, как, например, цифровизация диспетчерской службы, невозможно управлять такой большой системой. Это серьезная задача - ее можно решить только командным подходом», - заявил Андрей Воробьев.

По его мнению, самым серьезным вызовом сейчас является нехватка работников.

«В „Мострансавто“ требуется порядка одной тысячи водителей, около 300 слесарей. При том, что средняя зарплата водителей составляет 95 тысяч рублей, а с февраля мы проиндексировали ее на 5,5%. Также продолжим обновлять автопарк. В прошлом году приобрели 1300 единиц, и в этом планируем крупную закупку», - добавил губернатор.

Несмотря на то, что на балансе у «Мострансавто» более 5,6 тысячи автобусов и парк техники обновляется ежегодно, в компании рассматривают возможность пополнения автопарка и автобусами китайских производителей. Несколько образцов сегодня показали Андрею Воробьеву.

Также в компании отметили, что для привлечения специалистов в «Мострансавто» действуют еще ряд мер поддержки - подъемные по 10 тысяч рублей в течение трех месяцев, выплата по программе «Приведи друга» 10 тысяч рублей и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев посетил МАП № 7 - подразделение компании «Мострансавто», которая обслуживает более 70% автобусных маршрутов в Подмосковье. В этом году Московская область планирует закупить более 1100 новых автобусов.

Андрей Воробьев Автобусы
07 февраля 2024, 20:07
Администрация Мытищ взяла под контроль вопрос вывоза снега с улиц городского округа
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На прошедшей в пятницу встрече представителей администрации городского округа Мытищи с местными жителями обсудили состояние улично-дорожной сети. Вопросы о содержания дорог, а также и необходимости уборки снега в период зимних осадков власть взяла на особый контроль

Представители администрации Мытищ, Мосавтодора и активные жители провели выездную проверку проблемных локаций в городском округе. Особое внимание уделили микрорайонам Пироговский, Мытищинской и Совхозной улицам, а также жилому комплексу «Императорские Мытищи», где ранее фиксировали критические замечания по состоянию дорог, тротуаров и остановок.

Жители выразили обеспокоенность по поводу уборки снега в зимний период, подчеркнув важность данного вопроса для обеспечения безопасности и комфорта передвижения. Администрация города взяла на себя обязательство оперативно решить все выявленные проблемы, а Мосавтодор обеспечит чистку дорог, находящихся в его ведении.

В администрации отметили, что через две недели пройдет повторный объезд территорий с участием жителей для оценки проделанной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе работы по уборке снега идут по утвержденной схеме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Дороги
07 февраля 2024, 19:29
«Еще больше активностей». Андрей Воробьев посетил лесопарк «Шишкин лес»
Pxhere
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В январе 2024 года лесопарк «Шишкин лес» посетили 20 тысяч человек. Летом ожидается еще больше гостей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона посетил парк и отметил, что самой популярной активностью стала лыжная трасса, которую опробовали почти 4,7 тысячи человек. Длина маршрута составляет 2,5 километра, на протяжении всего пути есть освещение и видеокамеры. Люди могут воспользоваться прокатом экипировки, душевыми и камерами хранения. Летом лыжную трассу преобразуют в велопешеходную.

«Также мы обустроили зоны для отдыха, установили детские и спортивные площадки, эко-мосты, канатную дорогу, кафе, туалеты и комнаты матери и ребенка. Работаем над тем, чтобы в лесопарке было еще больше активностей, в следующем году планируем установить рядом с лесопарком каток», - рассказал Воробьев.

Он напомнил, что «Шишкин лес» открыли в сентябре прошлого года на месте заброшенного леса. Глава региона поблагодарил жителей, вовлеченных в формирование комфортной городской среды.

Совместными усилиями удалось открыть еще девять лыжных трасс в Балашихе, Домодедове, Лыткарине, Подольске, Электростали, Люберцах, а также в Видновском, Лобненском и Химкинском лесопарках.

За неделю на лыжнях Подмосковья прокатились около 25 тысяч человек. Десять трасс обустроили по губернаторской программе «Парки в лесу».

Отдых Андрей Воробьев Парки
07 февраля 2024, 19:23
Загруженность на дорогах Подмосковья вечером 7 февраля оценили в восемь баллов
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По данным Минтранса Подмосковья, загруженность дорог Московской области в среду вечером, 7 февраля составляет восемь баллов. В ведомстве призвали водителей быть внимательными и осторожными.

Пробки зафиксированы на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Щёлковском и Ярославском шоссе.

В Минтрансе напомнили, что соблюдение скоростного режима и дистанции убережет водителей от аварий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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