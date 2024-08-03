Новая рубрика «Вопрос Мособлизбиркому!» стартовала в Подмосковье
Мособлизбирком запустил новую рубрику, в рамках которой жители Подмосковья могут задать свои вопросы и получить ответы. Одним из первых стал вопрос про герб ЦИК России.
Ответ на этот вопрос дала начальник учебного отдела Избирательной комиссии Московской области Юлия Гулакова. Она рассказала, что с 9 декабря 2009 года герб ЦИК России представляет собой изображение серебряного колокола на красном щите, увенчанного золотой Российской императорской короной. Держит щит - двуглавый орел.
«Вы совершенно верно заметили, что в правой лапе он держит белый шар, а в левой - черный. Что же это все значит? Вечевой колокол обозначает всеобщность выборов. Серебряный цвет - он тоже неспроста - он символизирует чистоту и прозрачность. Императорская корона указывает нам на всероссийский масштаб избирательной комиссии», - рассказала Юлия Гулакова.
При этом белый и черный имеют свои роли в голосовании. Белый - символизирует «за», а черный - «против».
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