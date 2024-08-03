Новая рубрика «Вопрос Мособлизбиркому!» стартовала в Подмосковье

Алексея Нагорного назначили на должность председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Лобни. Мособлизбирком поделился информацией о его биографии и назначении.

Алексей Нагорный родился в Екатеринбурге. В годы учебы он был свидетелем становления команды КВН «Уральские пельмени», общаясь с ее участниками и получая знания. Этот период научил его подходить к жизни с легкостью и воспринимать трудности с улыбкой.

Нагорный активно занимается самообразованием. Он получил дипломы инженера, экономиста и управленца. В избирательной системе он трудится почти 18 лет. Свой путь начал в Волоколамском городском округе. Он инициировал создание муниципальной избирательной комиссии в Сычево и оказывал помощь в организации муниципальных выборов.

Алексей рассказал, что его первое голосование состоялось в армии. Впоследствии он пришел в избирательную систему и увидел разнообразие кандидатов, что, по его мнению, очень вдохновляет.

«А еще для меня выборы - это праздник, который я несу людям. И когда спустя время жители зовут обратно, понимаешь, что делал все правильно, и люди ценят мою работу», - поделился Алексей.

Также Алексей Нагорный гордится тем, что родился в семье долгожителей - его маме уже 96 лет. В свободное время он предпочитает проводить время с внуками или на рыбалке.

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