«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел и всех, кто занимается созданием любого контента. Будь это тексты, музыка, фотография, видео - все, что угодно», - отметил он.

Спикер подчеркнул, что сейчас можно найти и контент-мейкеров, и блогеров, у которых миллионная аудитория, и влияние превосходит некоторые традиционные СМИ.

«Это новая реальность, с которой нужно мириться, с которой нужно считаться. В общем, это хорошо, потому что там, где СМИ регулируется слишком жестко, блогеры возвращают нас в реальность и дают понимание, что на самом деле происходит», - добавил Духин.

На конкурсе представлены разные номинации для авторов. В их числе «Лучшая песня о Подмосковье», «Лучший репортаж с передовой», «Подмосковный трэвел-влог», «Лучший рилс» и многие другие.

Премия направлена на популяризацию исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, а также создание нового интересного образа Московской области в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. За победу боролись свыше 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.