Новая поликлиника открылась в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах

Медицинское учреждение расположено на улице Летчика Ларюшина, 6. Как отметил глава муниципалитета Владимир Волков, поликлиника будет обслуживать более 8,5 тысячи жителей микрорайона. Здесь принимают врачи-специалисты: терапевты, хирург, офтальмолог, ЛОР-врач. Для пациентов доступно современное оборудование, включая УЗИ-аппарат с функцией исследования сосудов, а также кабинет функциональной диагностики.

Он также напомнил, что микрорайон «Жулебино парк» активно развивается. В 2024 году здесь были открыты большой детский сад на 350 мест и детская поликлиника с пропускной способностью 100 посещений в смену. В 2025 году планируется завершить строительство школы на 1500 учеников.