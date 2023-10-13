Новая поликлиника открылась в ЖК «Пехра» в Балашихе

Читайте нас в:

«При строительстве этого объекта были выбраны более востребованные специалисты. В новые микрорайоны люди приезжают чаще всего семьями, у нас в этой поликлинике работают два молодых доктора, которые приехали к нам из других городов. Они все получили социальные выплаты, связанные с наймом жилья. Поддерживают нашу программу „Приведи друга“, тем самым стимулируя приток кадров на такие новые объекты», - рассказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Также скоро появится кабинет неотложной помощи. А в соседнем доме в жилом комплексе «Пехра» откроется детское отделение поликлиники. И будет рассчитано на 100 посещений в смену.

Открытие филиала поликлиники № 2 решило вопрос доступности медицинской помощи в новом микрорайоне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поликлиники Подмосковья получили новые автомобили неотложной помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Медучреждение находится на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Яганова, дом № 3 в жилом комплексе «Пехра». Отделение рассчитано на 100 посещений в смену, оснащено современным оборудованием.

Работу организации проверили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«В новом помещение применены все стандарты, которые мы используем в новых поликлиниках. Уникальность учреждения в том, что все кабинеты оснащены современным оборудованием. Все запросы наших медиков учтены», - сказал Игорь Брынцалов.

Пациентов принимают терапевт, офтальмолог, лор, невролог, кардиолог и эндокринолог. Открыты прививочный и процедурный кабинеты.

Жители могут также пройти аудиологическое обследование, чтобы проверить порог слышимости и диагностировать болезни уха, а также выявить начало развития глухоты. Сюда можно обратиться, если есть жалобы на слух, нарушения разборчивости речи и иные патологии.