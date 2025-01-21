Новая поликлиника на 750 посещений в смену откроется в Видном в 2025 году

Строительство медицинских учреждений в Ленинском округе - важная часть развития инфраструктуры для жителей муниципалитета. Поликлинику на 750 посещений в смену возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Учреждения здравоохранения возводим в быстро развивающихся микрорайонах, где дополнительные социальные объекты особенно востребованы. Поликлинику в Сапронове будет удобно посещать в том числе жителям крупного 6-го микрорайона Видного, а в ЖК „Пригород Лесное“ появится самое большое медучреждение муниципалитета в шаговой доступности от дома», - подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Рабочие монтируют системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения. Параллельно с этим ведутся работы по внутренней и внешней отделке, устройству сетей ливневой и хозбытовой канализации.

Стоимость объекта превысила три миллиарда рублей, из них больше половины - средства регионального бюджета.

В здании предусмотрели три выхода в различные медицинские блоки, в том числе детскую и взрослую поликлиники, а также в травматологию. В новом учреждении расположатся терапевтические и педиатрические отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, неотложная помощь, стоматология, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, отделение восстановительной медицины и реабилитации, дневной стационар. Многопрофильный центр планируют открыть в 2025 году.