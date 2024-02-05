05 февраля 2024, 11:55

Новая подстанция в СНТ «40 лет Октября» улучшит электроснабжение в 480 домах

Министерство энергетики Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Электроснабжение жителей СНТ «40 лет Октября» сделали надежней в Одинцове. Там построили новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, мачтовую подстанцию построили в рамках договора об увеличении мощности электроснабжения. В январе «Мособлэнерго» поключили установку к высоковольтным сетям и установили прибор учета электроэнергии.

Подстанцию разместили в центре нагрузок. Это позволит уменьшить протяженность существующих групп линий. Благодаря новому трансформатору качественное электроснабжение получат более 480 домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ
05 февраля 2024, 11:56
Подмосковные больницы получили 63 аппарата для помощи новорожденным поставили в 2023 году
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Новое неонатологическое оборудование поступило в больницы Подмосковья в прошлом году. Это инкубаторы, реанимационные системы, аппараты ИВЛ и другая техника.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, всего в 2023 году медучреждения получили 63 аппарата для оказания помощи новорожденным. На эти цели направили почти 144 миллиона рублей.

«В Подмосковье сформирована одна из лучших систем родовспоможения в стране. Добиваться таких результатов удается благодаря высокому профессионализму медицинских специалистов, а также техническому оснащению роддомов и перинатальных центров», - сказала она.

Технику получили 12 организаций. Среди них перинатальные центры Наро-Фоминска и Видного, Центр охраны материнства и детства и другие учреждения.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы
05 февраля 2024, 11:44
Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в январе
Министерство культуры и туризма Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Свыше четырех миллионов гостей отдохнули в парках Подмосковья в январе. В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что показатель посещаемости превышает аналогичный период 2023 года.

Самым популярным стал Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкино - там побывали 186 тысяч человек. Следом идут парк «Пехорка» в Балашихе, парк «Фабричный» в Истре, Центральный городской парк имени Калинина в Королеве и парк имени Толстого в Химках.

В январе на территории парков провели множество мероприятий. Самыми посещаемыми стали: «Рождественская ярмарка», «Праздник зимних чудес» и «Хороводы, снеговики и сдобы».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
05 февраля 2024, 11:30
Педагог Сергей Пинчуков из Лобни выиграл на всероссийском конкурсе лучших практик наставничества
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Педагог Сергей Пинчуков из Лобни стал победителем всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Он отличился в номинации «Лучшая практика в сфере образования». Финал конкурса прошел в Москве в конце декабря.

Сергей Пинчуков работает преподавателем специальных дисциплин в структурном подразделении № 7 колледжа «Подмосковье» в Лобне. Также он является заведующим мастерской учебно-тренировочного терминала «Аэропорт Шереметьево».

Сергей на конкурсе представил презентацию о практике реверсивного наставничества. По этой методике работающие по специальности студенты помогают преподавателям проводить занятия, основываясь на своем профессиональном опыте. Таким образом происходит обмен практическими знаниями между педагогами и студентами.

Эту практику внедрили в колледже в рамках проекта «Верный курс» по подготовке специалистов для аэропорта «Шереметьево». Сегодня там работает около 300 студентов колледжа, около 80 из которых - наставники.

«Победа в конкурсе для меня - итог большой коллективной работы. Спасибо за высокую оценку моей работы, а ребятам - за то, что каждый день мы помогаем друг другу расти и развиваться в профессии», - сказал Сергей Пинчуков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе построят свыше 70 школ и детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Учителя конкурсы
05 февраля 2024, 11:28
Почти 10 тысяч юных спортсменов прошли лечебные осмотры в НИКИ детства за год
Читайте нас в: Google Новости
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства провели углубленные медицинские осмотры почти 10 тысяч детей-спортсменов в прошлом году. Это члены сборных команд Подмосковья по разным видам спорта.

«Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм и потому требуют своевременного и тщательного медицинского контроля. В центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят полную диагностику. Они получают консультации врача по спортивной медицине, педиатра, кардиолога, травматолога-ортопеда, невролога, офтальмолога, хирурга, стоматолога, оториноларинголога, гинеколога, дерматолога, уролога, психиатра», - рассказала руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.

Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около трех часов. По его результатам юные спортсмены получают допуск к соревнованиям, а при отклонениях направляются на лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Врачи Медицина

Новости по теме