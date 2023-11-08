Новая пекарня появилась в Солнечногорске по льготной программе «Недвижимость за рубль»

Еще 345 сертификатов на льготную ипотеку выдадут в Подмосковье в 2024 году

Более двух миллиардов рублей направят на социальную ипотеку в Подмосковье в 2024 году. Сертификаты получат ценные специалисты в сферах здравоохранения, образования и науки.

«В регионе программа „Социальная ипотека“ стартовала с 2016 года. За это время получили сертификаты и улучшили свои жилищные условия порядка трех тысяч специалистов Подмосковья», - отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Сертификат дает право на получение субсидии в размере 50% от стоимости жилья. В дальнейшем государство гасит основной долг, а получатель льготной ипотеки оплачивает только банковские проценты по кредиту.

Другой формой поддержки является компенсация 15% стоимости жилья в первоначальном взносе по кредиту либо снижение на два процентных пункта ставки по ипотеке.

Проект бюджета Подмосковья на 2024 год предусматривает более двух миллиардов рублей на социальную ипотеку. Это примерно 345 сертификатов, которые смогут получить врачи, учителя, воспитатели, тренеры и ученые.

На оплату первоначального взноса предусмотрено свыше 1,2 миллиарда рублей на год, на погашение основного долга - более 680 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. По его словам, в селах Московской области не хватает работников, в том числе механизаторов и селекционеров. Привлечь специалистов помогла бы помощь в приобретении жилья.

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