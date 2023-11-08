Новая пекарня появилась в Солнечногорске по льготной программе «Недвижимость за рубль»
Пекарню открыли в Солнечногорске по льготной программе «Недвижимость за 1 рубль». Ранее предпринимательница обратилась к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу за помощью. Она занималась изготовлением кондитерских изделий и была намерена расширить бизнес.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей поручил руководителю общественной приемной в Солнечногорске Алексею Шашкину подключиться к решению вопроса, организовав взаимодействие с администрацией и комитетом по управлению имуществом округа.
Предпринимательнице рассказали о порядке получения помещения и помогли подобрать недвижимость. Благодаря программе девушка сможет ежегодно экономить около 300 тысяч рублей и направить эти деньги на развитие бизнеса.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».