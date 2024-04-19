19 апреля 2024, 17:38

Новая онлайн-услуга появилась для ветеранов труда в Подмосковье

Министерство социального развития Подмосковья
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Новую услугу запустили на региональном портале в Подмосковье. Она позволит ветеранам труда получить компенсацию в 50% за ЖКУ и оформить другие льготы.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, всего в области проживают более 640 тысяч жителей со званием ветерана труда.

«В Подмосковье запущена новая комплексная услуга «Ветеран труда». Она позволит получить компенсацию в 50% за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь и социальную карту жителя Подмосковья», - рассказала она.

В Минсоцразвития напомнили, что стать ветераном труда можно за многодетнюю работу. Его присваивают при наличии государственных наград и почетных званий.

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Ветераны Госуслуги
19 апреля 2024, 18:08
Роман Назаров взял под контроль вопросы ЖКХ в Солнечногорске
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Встреча жителей с уполномоченным главы городского округа Солнечногорск Романом Назаровым прошла в поселке Санаторий ВМФ. Главными темами обсуждения стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения и благоустройства.

Жителей поселка волновали ремонт котельной и дороги за детским садом, обустройство тротуара на выходе к Ленинградскому шоссе, парковочных мест во дворах и игровых площадок. Обсудили и отсутствие в шаговой доступности отделения «Почты России», филиала «МосОблЕИРЦ», спортивных секций и творческих кружков для детей.

Еще одной важной темой стала работа общественного транспорта. Автобус № 22 ходит не по расписанию и с большим перерывом среди дня.

Все озвученные жителями задачи передали для решения ответственным ведомствам и службам.

«Такой формат непосредственного общения с нашими жителями позволяет нам лучше понять проблематику и наметить направления совместной работы. Теперь самое главное - результат: что мы с коллегами сделаем по тем обращениям, которые сегодня были услышаны», - сказал Роман Назаров.

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ЖКХ Солнечногорск
19 апреля 2024, 18:03
Завод косметики нарастил производительность в Ступине
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на предприятии по производству уходовой косметики «Дина+» в Подмосковье. Компании удалось увеличить выработку на 38%.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в качестве пилотного потока для реализации нацпроекта выбрали производство и фасовку косметической продукции. Там удалось на 12% сократить время протекания процесса, на 21% снизить запасы в потоке и на 38% увеличить выработку.

«Сейчас компания вступает в следующую фазу проекта - тиражирование и совершенствование. Составлен план на следующие 2,5 года по распространению принципов бережливого производства на все предприятие», - рассказали в министерстве.

Компания «Дина » заработала в 1993 году. Она занимается изготовлением косметики и имеет свою научную лабораторию для создания уникальных рецептов.

Присоединиться к нацпроекту предприниматели могут, подав заявку через портал Производительность.рф или в подмосковном РЦК.

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Заводы Промышленность Косметика
19 апреля 2024, 17:43
ЖК «Московский» достроят в Сергиевом Посаде к 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Московской области сообщил о старте продаж в новом жилом комплексе «Московский». Его возводят на Фабричной улице в Сергиевом Посаде.

Дом будет 18-этажным, жилая площадь составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Все четыре подъезда оборудуют пандусами для инвалидов.

На территории ЖК «Московский» запланировано обустроить одну спортивную и три детских площадки. Также предусмотрена парковка на 15 мест.

Сейчас строительная готовность объекта составляет около 10%. Котлован уже готов, ведутся работы по устройству фундамента. Завершение работ намечено на второй квартал 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Строительство Сергиев Посад
19 апреля 2024, 17:25
Лесопожарные станции Подмосковья получили 7 автомобилей
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Семь грузопассажирских автомобилей закупили для лесопожарных станций Подмосковья. Чтобы проконтролировать выполнение задач их оснастили системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, полноприводные машины позволят лесным пожарным оперативно добираться к местам возгораний даже по бездорожью.

«Для лесопожарных служб закуплены семь автомобилей УАЗ-3909. Они предназначены для транспортировки расчетов или группы лесных пожарных с индивидуальным или групповым снаряжением», - рассказал Мурашов.

Автопарк подмосковного Комлесхоза пополнится также еще 34 единицами специализированной лесопожарной техники -пассажирскими и грузопассажирскими автомобилями, малыми лесопатрульными комплексами, пожарными автоцистернами и другими видами техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Сельское хозяйство Лесные пожары Экология

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