Новая Морозовская школа в Орехово-Зуеве приняла первых учеников

На торжественной линейке прозвучал гимн, и первый звонок ознаменовал начало нового учебного года. Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий поздравил учеников. Он пожелал всем хорошо учиться, получать новые знания и достижения.

Морозовская школа стала уникальным образовательным кластером, аналогов которому в Подмосковье нет.

Также, этот День знаний запомнится не только открытием новой школы, но и важным событием для шести выпускников, которые получили свои первые паспорта из рук депутата Государственной Думы Геннадия Панина.

Кроме того, после капитального ремонта свои двери открыли обновленные Демиховский лицей, Давыдовская гимназия и Дрезненская школа, что делает этот день поистине историческим для образовательной системы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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