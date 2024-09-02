02 сентября 2024, 20:57

Новая Морозовская школа в Орехово-Зуеве приняла первых учеников

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В Орехово-Зуеве состоялось долгожданное открытие Морозовской школы, которая стала настоящим символом современного образования. В этот день 620 учащихся впервые переступили порог учебного заведения.

На торжественной линейке прозвучал гимн, и первый звонок ознаменовал начало нового учебного года. Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий поздравил учеников. Он пожелал всем хорошо учиться, получать новые знания и достижения.

Морозовская школа стала уникальным образовательным кластером, аналогов которому в Подмосковье нет.

Также, этот День знаний запомнится не только открытием новой школы, но и важным событием для шести выпускников, которые получили свои первые паспорта из рук депутата Государственной Думы Геннадия Панина.

Кроме того, после капитального ремонта свои двери открыли обновленные Демиховский лицей, Давыдовская гимназия и Дрезненская школа, что делает этот день поистине историческим для образовательной системы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Орехово-Зуево
02 сентября 2024, 19:17
Новые спортивные и детские площадки построят в ЖК «Одинбург» в Одинцове
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Мультиформатную всесезонную среду для игр и занятий спортом создадут в ЖК «Одинбург» в Одинцове. Работы будут вестись в новых корпусах 4а и 4б семейного квартала.

Концепция благоустройства предполагает цепочку детских площадок, расположенных вдоль всей территории, разделенных по возрастным группам. Площадки будут оборудованы развивающими игровыми комплексами. Любителям активного отдыха и спорта построят воркаут-зону с современными тренажерами. Прорезиненные покрытия и видеонаблюдение обеспечат безопасность детей.

Стоит отметить, что в проекте уделено внимание архитектурным деталям, делающим пространство не только функциональным, но и эстетичным. Центральным элементом станет пергола с навесами, которая создаст тень летом и защитит от непогоды, а также станет местом для общения родителей.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» расположен рядом с рекой Саменки, Подушкинским и Дубковским лесопарками. Здесь уже построены девять корпусов и детский сад.

Сейчас также ведется строительство новых секций и школы на 825 мест.

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Одинцово Благоустройство Строительство
02 сентября 2024, 19:16
Школа «Флагман» отметила юбилей на торжественной линейке ко Дню знаний
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Школа «Флагман» в Химках отметила десятилетнюю годовщину со дня открытия. Учеников и педагогов учреждения с юбилеем и с началом нового учебного года на торжественной линейке поздравил глава округа Дмитрий Волошин.

Всего в школе учатся около 900 детей. Им предлагают на выбор одно из профильных направлений: гуманитарное или инженерное. Новый учебный год для «Флагмана» уникален тем, что учреждение впервые выпустит одиннадцатиклассников.

«Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

После торжественной линейки со школьниками провели классный час «Разговоры о важном». Темой для обсуждения стали идеи патриотизма, сохранения исторической памяти и любовь к Родине.

Напомним, что ранее флагман областного образования - Гимназию имени Примакова - посетили губернатор Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Химки Школьники
02 сентября 2024, 19:16
Новые спортивные секции открыли в клубе «Активное долголетие» в Одинцове
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Новые занятия для старшего поколения стартовали в «Клубе активного долголетия» в Звенигороде. Здесь открылись новые секции, в частности по тяжелой атлетике и аэробике.

Теперь участники могут бесплатно заниматься тяжелой атлетикой под руководством известного советского и российского спортсмена Льва Шпринца, который проводит тренировки на стадионе «Спартак» два раза в неделю. Лев Шпринц был одним из пионеров пауэрлифтинга в СССР и сыграл важную роль в создании первой независимой федерации пауэрлифтинга в России. Этот силовой вид спорта был очень популярен в советское время.

Стоит отметить, что на спортивной площадке рядом с клубом в квартале Маяковского стартовали занятия аэробикой. Возобновят работу по расписанию и кружки дыхательной гимнастики, йоги, северной ходьбы, пилатеса, психологии, вокала, танцев и вязания. Первые занятия пройдут уже в этом сентябре.

Кроме того, в этом году планируют организовать творческие и музыкально-литературные встречи. Записаться на занятия можно очно в клубе «Активное долголетие».

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Одинцово Спортсмены Активное долголетие
02 сентября 2024, 19:06
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 2 сентября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 2 сентября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Можайском, Рублево-Успенском, Калужском, Новорижском и Новорязанском шоссе.

Движение также затруднено на Боровском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. В Минтрансе региона призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

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Пробки Дороги

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