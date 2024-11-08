Новая котельная заработала в селе Ситне-Щелканово

Глава городского округа Владимир Волков провел выездную встречу с жителями муниципалитета. Темой обсуждения стал ход обновления Наташинского парка.

Владимир Волков рассказал, что первые два этапа реконструкции уже завершились. В центральной части парка обустроили тропинки, провели канализацию и подземные коммуникации, установили фонарные столбы, скамейки и урны. Выполнено также озеленение парка. Подрядчик посадит более 30 деревьев вместо тех, которые повредили при выполнении работ.

Руководитель муниципалитета поблагодарил горожан за активное участие в приведении парка в порядок и неравнодушную позицию.

Реконструкция Наташинского парка проходит в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Уже начались работы третьего этапа благоустройства, которые должны завершиться в 2025 году.

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