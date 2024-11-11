Новая котельная появится в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске

Строительство современной блочно-модульной котельной находится под постоянным контролем главы округа Алексея Малкина. По информации подрядной организации, уже через полторы-две недели котельная выйдет на заданные параметры теплоносителя и будет готова к работе. Новая котельная решит проблемы отопления для более ста домов Лопатинского, что давно было необходимо жителям микрорайона.

«Для нас это важное событие: теперь отопление будет стабильным и надежным, » - отметил глава округа Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья , обновят 185 километров теплосетей. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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