Новая котельная появится в деревне Судниково Волоколамского городского округа

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Объект возводят в деревне Судниково по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на 2023–2028 годы. Его готовность на 8 января составила 68%.

Специалисты начали монтировать технологическое оборудование, системы водоснабжения, газоснабжения, а также проводить общестроительные и отделочные работы. За ходом строительства новой котельной следят эксперты ГБУ МО УТНКР.

Вместе с тем в селе Осташево продолжают ремонтировать главный корпус отделения сестринского ухода и инфекционного отделения Волоколамской ЦРБ. Мастера обновляют крышу, фасады, меняют инженерные системы. Работы также проводят под контролем сотрудников технического надзора.

В конце декабря в Волоколамском городском округе открыли после ремонта инфекционное отделение Осташевской больницы. Также привели в порядок отделение сестринского ухода.