Новая котельная появилась в поселке Тучково Рузского округа

«Она отапливает социальные объекты, которые важны более, чем что-либо другое. Соответственно, у меня ребенок ходит в школу первую. Были проблемы: было холодно, очень мерзла дочка, а сейчас - жара, все там ходят чуть ли не в футболках, изменения есть», - сообщила местная жительница Надежда Серых.

Котельная будет обслуживать школу на 550 мест, коррекционную школу-интернат, больницу, музыкальную школу, дом культуры, Рузское ОВД и несколько жилых домов. Тепло получают около пяти тысяч абонентов.

«Котельная полностью автоматическая погодозависимая, с минимальным вмешательством человека: как только на улице отрицательная температура, котельная сама повышает температуру теплоносителя», - сообщил замглавы Рузы Сергей Карасев.

Новая котельная появилась благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы». По программе ЖКХ Тучково ждут преобразования и в следующем году, в первую очередь - строительство новых очистных сооружений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».