Новая котельная появилась в поселке Тучково Рузского округа
В поселке Тучково на улице Лебеденко в Рузском городском округе появилась новая котельная. Она включает в себя три котла. Объект обеспечит тепло в школах и детских садах населенного пункта.
«Она отапливает социальные объекты, которые важны более, чем что-либо другое. Соответственно, у меня ребенок ходит в школу первую. Были проблемы: было холодно, очень мерзла дочка, а сейчас - жара, все там ходят чуть ли не в футболках, изменения есть», - сообщила местная жительница Надежда Серых.
Котельная будет обслуживать школу на 550 мест, коррекционную школу-интернат, больницу, музыкальную школу, дом культуры, Рузское ОВД и несколько жилых домов. Тепло получают около пяти тысяч абонентов.
«Котельная полностью автоматическая погодозависимая, с минимальным вмешательством человека: как только на улице отрицательная температура, котельная сама повышает температуру теплоносителя», - сообщил замглавы Рузы Сергей Карасев.
Новая котельная появилась благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы». По программе ЖКХ Тучково ждут преобразования и в следующем году, в первую очередь - строительство новых очистных сооружений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».
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