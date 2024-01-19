19 января 2024, 15:09

Новая ипотечная программа поддержки медиков стартовала в Подмосковье

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Новая мера социальной поддержки для медицинских работников стартовала в Московской области с начала года. Оформить бюджетную ипотеку могут представители 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала.

Соответствующая программа реализуется для привлечения новых кадров в регион, а также для поддержки трудоустроенных специалистов. Подробная информация о том, как воспользоваться услугой, опубликована на сайте.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила, что на территории Подмосковья действует целый ряд мер поддержки медработников.

«Часть программ направлена на решение жилищного вопроса - это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года мы ввели бюджетную ипотеку», - указала Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что правительство региона компенсирует участнику программы 15% от стоимости жилья. Кроме того, процентная ставка будет снижена на весь период на 2%.

Принять участие может врач или средний медицинский специалист, который работает на должности, указанной в требованиях к программе, и имеет стаж работы по специальности не менее одного года. При оформлении ипотеки, гражданин берет на себя обязательства отработать в медицинской организации не менее пяти лет.

Подать заявку на участие можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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Врачи Ипотека
19 января 2024, 15:48
Вопросы вывоза мусора и снега обсудили на встрече с жителями микрорайона Новая Трехгорка
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Выездной прием администрации с участием главы Одинцовского округа Андреем Ивановым и профильными заместителями прошел в Новой Трехгорке. На встрече с жителями обсудили вывоз мусора и снега, обустройство тротуаров и транспортное сообщение.

Одной из тем обсуждения стало расположение мусорного контейнера: чтобы добраться до него, жителям приходится выходить на проезжую часть. Также жители рассказали о тротуаре у новой дороги, который внезапно обрывается, из-за чего пешеходам приходится прокладывать народные тропы.

Кроме этого, жалобы поступили на несвоевременную уборку снега во дворах. Еще одной темой стала неправильно организованная схема движения во дворе дома № 67 и бетонные блоки вдоль дороги, оставленные после строительства. Жители также попросили вернуть автобусный маршрут из микрорайона до Киевского вокзала Москвы. Все озвученные на встречи вопросы взяли под контроль.

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Одинцово ЖКХ Снегопад
19 января 2024, 15:43
Прожиточный минимум увеличился в Подмосковье почти на 6% в 2024 году
Unsplash
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В 2024 году прожиточный минимум увеличился в Московской области на 5,9%. Теперь прожиточный минимум пенсионера составляет 15 735 рублей. Социальная доплата к пенсии устанавливается проактивно для жителей региона, чей доход меньше прожиточного минимума.

«В этом году в связи с индексацией прожиточного минимума, региональная доплата к пенсии будет увеличена. В Подмосковье свыше 250 тысяч пенсионеров получают доплату к пенсии, поэтому на данную меру поддержки в бюджете региона предусмотрено свыше 15 миллиардов рублей», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Напомним, что для неработающих пенсионеров старше 65 лет и проживающих в Подмосковье более десяти лет предусмотрена ежемесячная доплата до 18 тысяч рублей. Важное условие - пенсионер должен проживать один или с супругом пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Пенсия Пенсионеры
19 января 2024, 15:37
Меню зимнего гастрономического проекта «Ешь в Подмосковье» появилось в фуд-траках
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Новый гастрономический проект «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» стартовал 20 декабря и продлится до 20 февраля. Теперь к акции присоединились и фуд-траки, расположенные в парках и других людных городских местах.

«Уже сейчас участие в проекте принимают 134 предприятия общественного питания. Помимо ресторанов и кафе, есть и фуд-траки, которые располагаются в парках, на площадях, рядом с горками и катками. Средняя цена за разработанное сет-меню составила 500 рублей, а начинается она от 200 рублей», - сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Например, в одном из фуд-траков Лосино-Петровского гостям предлагают такой сет: хот-дог «Датский», картофель, сырный соус и горячий напиток на выбор. Есть еще два варианта наборов с бургером и шаурмой.

В Красногорске, на Подмосковном бульваре, ярко-желтый фуд-трак предлагает попробовать гирос с уткой, сыром или скумбрией вместе с горячим напитком.

Все участники проекта «Ешь в Подмосковье» отмечены на интерактивной карте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область зимой.

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Сельское хозяйство Питание Рестораны Парки
19 января 2024, 15:30
Танцевальный коллектив из Лобни победил в национальной телепремии «Щелкунчик»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Лобненский танцевальный ансамбль «Сувенир» получил приз Национальной телевизионной премии. Конкурс провела Московская международная академия хореографии.

Хореографический ансамбль «Сувенир» городского округа Лобня стал лауреатом первой степени второй Национальной телевизионной премии «Щелкунчик». Танцевальный коллектив занимается на базе дворца творчества «Планета талантов».

Ребята из Лобни доказали свой профессионализм и талант в условиях высокой конкуренции. В конкурсе принимали участие 140 танцевальных коллективов и 4,5 тысячи сольных исполнителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которые проходят в регионе. Список активностей ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня конкурсы

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