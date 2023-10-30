Новая хоккейная коробка появится в городском округе Восход к декабрю

«Мы активно работаем с жителями. Они голосовали за эту коробку. Важно, чтобы детям было где зимой поиграть в хоккей и просто покататься на коньках. Строительство планируем завершить в конце ноября», - рассказывает инспектор деятельности КДН в городском округе Восход Нармина Крысенко.

В марте Восход посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что военные городки нуждаются в особом внимании.

«В регионе реализуется большая программа капитального ремонта, и акцент в ней делаем на военные городки. Мы везде стараемся прислушиваться к жителям», - отметил глава региона.

В этом году в Восходе отремонтировали три подъезда, еще один находится на стадии завершения работ. В план по ремонту фасадов вошел один многоквартирный дом.

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