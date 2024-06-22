Новая экспозиция «Импульс. АРТ» открылась в Мытищах

Это уникальное мультиформатное место, которое служит не только выставочным пространством с уникальными и креативными экспонатами, но и зоной отдыха для всех желающих.

В рамках торжественного открытия для всех участников провели экскурсию по локациям экспозиции, а каждый гость имел возможность лично задать вопросы творцам и узнать все секреты создания выставочных работ.

Отметим, что пространство талантливой молодежи «Импульс. Арт» будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 5 июля включительно. Вход свободный, возрастные ограничения отсутствуют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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