Новая детская поликлиника открылась в ЖК «Пехра» в Балашихе
Современная детская поликлиника открылась в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. Она рассчитана на 50 посещений в смену.
Медицинское учреждение располагается на первом этаже многоквартирного дома на улице Яганова, 12. К нему прикреплены свыше 600 детей.
Новая поликлиника включает прививочный и процедурный кабинеты. Прием осуществляют два кабинета педиатров, а для пациентов с температурой организован отдельный фильтр-бокс. Также работает кабинет неотложной для пациентов до 18 лет. Обустроено помещение для колясок и зону ожидания.
Детское отделение - второе медучреждение в жилом комплексе «Пехра». Осенью прошлого года здесь открыли поликлинику для взрослых, она рассчитана на 100 посещений в смену.
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