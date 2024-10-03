Новая детская площадка появилась в парке «Пегас» в Егорьевске

Также на торжественном открытии провели концерт и развлекательную программу.

Отметим, что за строительство новой площадки для детей от четырех до 12 лет в парке ранее проголосовали более 750 жителей на портале «Добродел».

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Площадку построили в стилистике московского кремля. Здесь есть лабиринт, городок и качели. Комплекс установили по нормам ГОСТа на качественном покрытии.

Побывали на открытии площадки заместитель главы городского округа Егорьевск Наталья Леликова и муниципальный депутат Ирина Гончарова.

Это уже вторая детская площадка, которая установлена в парке культуры и отдыха «Пегас» в рамках программы по инициативному бюджетированию. Она предусматривает возможность частичного софинансирования полезных для общества инициатив жителей. В рамках этого проекта из областного и местного бюджетов выделили шесть миллионов рублей.