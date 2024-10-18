Новая детская площадка появилась в микрорайоне Катюшки в Лобне

На открытие сооружения приехала глава Лобни Анна Кротова. «Я очень рада, что нам это удалось. Не просто самим, а совместно с инвестором СТК „Мельница“. Они нам помогли», - рассказала руководитель муниципалитета.

Еще в феврале на встрече с жителями микрорайона Катюшки администрация пообещала построить новую площадку. На Лобненском бульваре находятся средняя школа № 10 и детский сад. Их посещают более тысячи ребятишек, поэтому игровую зону здесь ждали давно.

«Площадки не было вообще. Были поломанные какие-то дореволюционные сооружения, которым, наверное, лет 20. Сейчас, конечно, это подарок большой», - поделилась впечатлениями жительница Лобни Оксана Бакуменко.

Оценили новые качели и горки и юные жители микрорайона. На площадке установили игровые элементы как для малышей, так и для ребят постарше. Маленьких гостей в день открытия ждал настоящий праздник - шары, музыка, анимационная программа и, конечно же, сладкие подарки.

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