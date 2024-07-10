Нормы и правила строительства гостиниц пересмотрят в Зарайске

Представители областного министерства инвестиций и главного управления культурного наследия Московской области ответили на вопросы инвесторов. Нормы и правила строительства подкорректируют с учетом особенностей территории.

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Зарайск привлекает туристов. Ежегодно город посещают тысячи гостей для того, чтобы увидеть Кремль, палеотических венер и прогуляться по новой набережной реки Осетр. Инвесторы готовы вкладывать в территорию, однако многое зависит от археологов и культурного слоя. На древней зарайской земле до сих пор находят ценные артефекты. Перед тем, как начать строительство объекта, бизнес вынужден ждать раскопок и экспертизы.

«Если мы хотим развивать Зарайск как туристическую точку нашей области - надо выходить с решением вопроса по культурному слою. Сокращать сроки. Мы не говорим о том, что нужно отказаться от того, что здесь есть культурное наследие. Мы говорим о том, что не весь город является культурным наследием», - сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.