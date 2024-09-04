Ногу после осколочного ранения спасли пациенту в Коломенской больнице

Бригада скорой помощи доставила мужчину в Коломенскую больницу. Из-за осколочного ранения в 2022 году у пациента развилась критическая ишемия нижней конечности, образовался дефицит венозного и артериального кровотоков.

«Мы провели полный комплекс диагностических исследований - компьютерную томографию, допплерографию артерий и вен нижней конечности - и приняли решение провести операцию по резекции аневризмы, чтобы восстановить кровоток в ноге», - рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Коломенской больницы Эльмар Зейналов.

Мужчина поделился историей болезни после операции. Оказалось, что в декабре 2022 года, в день его рождения, он получил осколочную рану от разорвавшейся ракеты. Он сказал, что тогда чудом остался жив, а теперь чудо сотворили коломенские врачи - подарили ему возможность передвигаться самостоятельно.

Пациент начал ходить на второй день после операции. Его выписали из стационара. Мужчине предстоит пройти курс реабилитации.

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