Ночной забег с профессиональными спортсменами пройдет в Королеве

Спортивное событие начнется на площади у Центрального дворца культуры имени Калинина. В стартово-финишном городке для гостей и участников будет работать информационная зона. Болельщики также смогут нарисовать плакаты с помощью неоновых фломастеров и сделать фотографию на память. Ведущим мероприятия станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Напомним, что в этот день также организуют детский забег без хронометража. Участники смогут зарегистрироваться 17 августа. Важно, что лимит бегунов ограничен - 150 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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