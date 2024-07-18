«Ночь в парке» пройдет на территории Подмосковья 20 июля

В парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове желающие могут присоединиться к увлекательному краеведческому квесту под названием «Тайны ночного леса». Гостей ждет ночная иллюминация и выполнение различных заданий.

В Городском парке культуры и отдыха в Чехове будет организована светодиодная костюмированная гонка на сапбордах. Помимо этого, посетителям будут доступны творческие зоны по интересам, такие как «мягкая» йога, мастер-классы, викторина «Мозгомания», бармен-шоу и многое другое.

В Центральном парке Ленинского района будет представлена выставка репродукций картин «Исаак Ильич Левитан. Летняя пора». Затем можно принять участие в мастер-классе по сальсе и бачате, сыграть в большую дженгу, побывать в интерактивной зоне «Неоновая ночь» и завершить вечер на пенной дискотеке.

В парке семейного отдыха в Дубне состоится мастер-класс по приготовлению ташкентского плова, который затем можно попробовать. Также гостей ждут танцевально-вокальный марафон, знакомство с мозаикой Нади Леже и посещение контактного зоопарка.

В парке «Сосновый бор» в Коломне для гостей будет организован уютный вечер с настольными играми, стихами и показом диафильмов на проекторе. Также запланированы спортивные активности для всех желающих - настольный теннис и йога. Главным событием станет дискотека «Пульс парка».

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