Ночь на субботу в Подмосковье стала самой холодной этой зимой

«В Клину минимум составил -32,7 градуса, это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января», - написал синоптик.

Ниже 30-градусной отметки опускались столбики термометров в Мелихове, в Ново-Иерусалиме, в Михаловском, в Новой Москве. Леус предупредил, что примерно такой же морозной ожидается в регионе и предстоящая ночь.

В выходные на Русской равнине вновь усилится антициклон, предупреждали синоптики портала «Метеовести».

Аномально холодная погода продержится в Подмосковье все выходные.

Ранее в МЧС предупреждали, что при сильных морозах важно правильно отнестись к выбору одежды : следует защитить уши, щеки и нос, а также не оголять пальцы и щиколотки. Также необходимо быть осторожными при смене температур: резко повышается нагрузка на сердце и сосуды.

Подмосковье пережило самую холодную ночь с начала зимы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале , температура воздуха опустилась почти до -33 градусов.