13 июля 2024, 16:01

«Ночь чемпионов IBA» прошла в серпуховском «Колизее»

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В Серпухове прошла «Ночь чемпионов IBA». Арену на пять тысяч мест для боксерских поединков построили на городском пляже.

Самый зрелищный и долгожданный бой состоялся между Альбертом Батыргазиевым и Джоно Кэрроллом. Российский спортсмен отправил ирландца в сокрушительный нокаут в девятом раунде из заявленных 12. Батыргазиев завоевал пояс временного чемпиона мира WBA.

«Начало положено с чемпионского пояса WBA. Это только начало. Мы еще на шаг стали ближе к званию чемпиона мира», - заявил победитель.

Ночь профессионального бокса собрала сильнейших бойцов. Несмотря на то, что Муслим Гаджимагомедов, Дмитрий Двали, Альберт Батыргазиев - титулованные российские боксеры, чей опыт давал на ринге значительный приоритет, соперники также подобрались достойные.

«Это сделано для того, чтобы показать, что Россия - это сверхдержава, и лучшие спортивные события могут проходить только у нас», - сказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Впереди у спортсменов и у организаторов подготовка к новым боям. Серпуховский «Колизей IBA» в будущем еще не раз примет поединки мирового уровня.

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Спортсмены Серпухов Бокс
13 июля 2024, 16:11
Лекцию о храме Василия Блаженного прочитали в химкинском ДК «Контакт»
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В городском округе Химки продолжаются патриотические мероприятия в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Историческую лекцию о храме Василия Блаженного прочитала для горожан ведущий библиотекарь дома культуры «Контакт» Маргарита Махлина.

Гостями встречи стали депутаты муниципального Совета депутатов Александр Васильев и Юлия Ишкова.

«Такие просветительские встречи очень важны. В рамках нового патриотического проекта у жителей появилась возможность регулярно принимать участие в патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах и других тематических мероприятиях. Особенно важно, что они не имеют возрастного ценза и предусмотрены как для самых маленьких химчан, так и для взрослых жителей округа», - поделился Александр Васильев.

Участники смогли задать вопросы и подискутировать: мероприятие организовали в формате открытого микрофона. Собравшимся рассказали интересные факты и популярные легенды из истории храма.

«Большое спасибо организаторам и спикеру за такую интересную лекцию! Сегодня вместе с ними и жителями мы вспомнили историю храма Василия Блаженного. Она, несомненно, завораживает. Этот собор является архитектурным сооружением, повторить которое невозможно. Кроме того, храм входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России», - отметила депутат Юлия Ишкова.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что в Химках бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина и по инициативе горожан организован виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

В музее можно увидеть фотографии экспонатов городских музеев, посмотреть военную литературу и прослушать записи рассказов ветеранов Великой Отечественной войны.

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Химки История Патриотизм Великая Отечественная война
13 июля 2024, 15:35
Стартовал патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений»
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Депутат Валентин Герасимов провел встречу с жителями в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Ее посвятили танковому сражению под Прохоровкой.

Битва под Прохоровкой - одна из ключевых дат Великой Отечественной войны.

«12 июля 1943 года под Прохоровкой развернулось грандиозное сражение, ставшее крупнейшим танковым боем в истории. С обеих сторон в нем участвовали тысячи танков и самолетов, десятки тысяч солдат. Советские войска под командованием генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова сошлись в жестокой схватке с немецкими танковыми дивизиями», - рассказал депутат Валентин Герасимов.

Собравшиеся делились своими знаниями о событии, воспоминаниями и идеями.

Так, член Совета ветеранов Ирэн Зимоглядова предложила несколько идей и тем для будущих встреч. Ее поддержали и другие участники мероприятия.

«Сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с вызовами, память о подвиге героев Прохоровки приобретает особое значение. Важно помнить о том, какой ценой досталась нам победа, и передавать эту память следующим поколениям. Именно поэтому проект „Химки. Успех в единстве поколений“ так важен и своевременен», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

По словам депутата, такие встречи и лекции воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою страну, просвещают молодежь.

В Химках бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны. Здесь по инициативе жителей и при поддержке главы округа Дмитрия Волошина создан виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

Там собраны фотографии экспонатов музеев, аудиозаписи воспоминаний ветеранов и военная литература.

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Химки История Великая Отечественная война
13 июля 2024, 14:59
Волонтер из Химок передала помощь приюту для бездомных собак GetDog
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Лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Олеся Климачева помогла приюту для собак GetDog. Питомцы получили диетический корм, расходные материалы, медикаменты и многое другое.

Сейчас в приюте содержат более 600 собак. Волонтеры обратились к Олесе с просьбой о помощи.

«Помощь приютам для животных нужна всегда и оказать её может любой желающий. Благодаря нашей поддержке четвероногие друзья могут вновь научиться контактировать с человеком и доверять ему. Все это помогает в дальнейшем быстрее пристроить их в новую любящую и заботливую семью», - рассказала активистка Олеся Климачева.

В Химках открыто восемь приютов для бездомных животных. На интерактивной карте организаций Подмосковья отмечены два из них.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры Животные
13 июля 2024, 14:43
Встреча «Земельные участки для бизнеса» состоялась в Химках
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На встрече «Земельные участки для бизнеса» в Химках собрались эксперты, предприниматели и сотрудники ведомств. Бизнесмены узнали о землях под инвестиционные проекты, о мерах поддержки и об участии в аукционах

Эксперты и представители химкинских ведомств рассказали присутствующим о правилах и этапах реализации инвестиционных проектов. Предпринимателям напомнили и о мерах поддержки для бизнеса в округе Химки и в целом в Подмосковье. Собравшиеся также узнали о том, как проводятся аукционы.

Презентации земельных участков для бизнеса пройдут в Химках 18 июля, 1 и 15 августа с 14:00 до 16:00. Желающих ждут в коворкинге «Старт» по адресу: улица Союзная, дом № 3.

Форум 22 июля проведут в пресс-центре футбольного стадиона «Арена Химки» по адресу: улица Кирова, владение 24. Записаться можно по телефону: 8 (495) 573-31-62, добавочный номер 680.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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