Николай Кузнецов из Воскресенска получил жилищный сертификат для переселения из аварийного дома

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Николай Кузнецов - участник программы по переселению жителей из домов, признанных аварийными после 2017 года. Жилищный сертификат Николаю вручил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. С помощью сертификата мужчина сможет вложить средства в строительство дома, в ипотеку, взять равноценную или большую по площади квартиру.

«Благодаря программе люди могут не ждать расселения дома, а улучшить свои жилищные условия уже сейчас», - отметил глава округа Алексей Малкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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