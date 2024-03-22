Николай Кузнецов из Воскресенска получил жилищный сертификат для переселения из аварийного дома
Еще один жилищный сертификат вручили участнику программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Николаю Кузнецову из Воскресенска. Он сможет приобрести дом или квартиру в Подмосковье.
Николай Кузнецов - участник программы по переселению жителей из домов, признанных аварийными после 2017 года. Жилищный сертификат Николаю вручил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. С помощью сертификата мужчина сможет вложить средства в строительство дома, в ипотеку, взять равноценную или большую по площади квартиру.
«Благодаря программе люди могут не ждать расселения дома, а улучшить свои жилищные условия уже сейчас», - отметил глава округа Алексей Малкин.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
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