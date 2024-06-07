Никита Якоб из Подмосковья победил на международном конкурсе рассказов о родине

Номинация, в которой отметили Никиту, называется «За любовь к России, пронесенную в поколениях». Наставником выступила Татьяна Бердникова.

В своем видеоролике школьник рассказал, что его предки приняли решение переселиться из Германии в Россию в конце XVIII века. Немцы оказались очень трудолюбивыми и основали свои колонии в Поволжье. Когда началась война, многие мирные жители вынужденно переселились в отдаленные районы Сибири. Уже там родился дедушка Никиты, а позже - его мама. Они смогли сохранить память о своих корнях и традициях.

В 90-е годы немцы получили право вернуться на историческую родину. Семья Никиты переехала в Германию, но когда парень родился, вернулась обратно в Россию.

Никита рассказал, что теперь он изучает свои корни, а в свободное время знакомит одноклассников с традиционной кухней и культурой Германии. Своей родиной школьник чувствует Россию.

«Наши конкурсы стали визитной карточкой организуемых Россией проектов культурно-образовательной интеграции на пространстве БРИКС+. Это вызывает гордость и заставляет нас работать с большей отдачей, доказывая, что наши страны едины», - подчеркнула организатор конкурса, резидент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодежи Екатерина Аверкиева.

Участниками конкурса стали более 16 тысяч человек из 70 стран мира. Награды в разных номинациях и возрастных категориях получил 51 ребенок, включая представителей Иордании, Малайзии, Китая, Испании, Лаоса. Награждение состоялось 7 июня на ВДНХ.

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