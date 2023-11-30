Никита Шохин из Рузы получил медаль за помощь школьному товарищу

Дело было на уроке технологии. Товарищ Никиты Шохина по парте внезапно почувствовал себя плохо и упал.

«Все подумали, что это розыгрыш, но он так и не встал. К тому же у него начались судороги», - вспоминает Никита.

Юноша единственный из класса, кто мгновенно отреагировал. Он кинулся к однокласснику и оказал ему первую помощь, приведя в чувства.

Два новых обзорных пункта полиции откроют в 2024 году в Котельниках: в микрорайонах Южном и Силикат. Появятся дополнительные видеокамеры для безопасности жителей и порядка, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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