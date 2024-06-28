28 июня 2024, 17:44

Никита Гоптарев из Подмосковья выиграл грант на проект о героях войны

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Миллион рублей на развитие просветительского проекта про героев Великой Отечественной войны и СВО получил житель Подмосковья Никита Гоптарев. Грантовый конкурс прошел на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму в рамках образовательного заезда «Русское лето».

«По итогам первого сезона грантового конкурса Росмолодежи среди физических лиц от Подмосковья подано более 550 заявок. 23 человека стали победителями на общую сумму почти 17 миллионов. Совсем скоро мы увидим, как ребята приступят к реализации своих проектов. Поздравляю!» - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками заезда «Русское лето» стали 344 молодых человека из 65 регионов России. В рамках программы прошел конкурс «Росмолодежь.Гранты», победителями которого стали три энтузиаста, включая волонтера из Наро-Фоминска Никиту Гоптарева. В свободное время парень занимается сбором гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело».

На конкурс Никита представил проект про героев «Окно памяти». Он расскажет о защитниках родины с помощью лазерных шоу, приуроченных к 80-летию Победы, и современных информационных стендов.

«Жители всего Подмосковья, Москвы и даже новых регионов смогут отправлять информацию о своих героях. Это и станет основным новшеством проекта: каждый свободно сможет рассказать о подвигах своего родственника или друга», -поделился Никита Гоптарев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с выпускниками и поздравил ребят с этим знаковым событием. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников Подмосковья, а девятые - 95 тысяч.

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Волонтеры Молодежь Крым конкурсы
28 июня 2024, 18:12
Глава Химок Дмитрий Волошин вручил аттестаты выпускникам школы № 30
Администрация г.о Химки
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Глава Химок Дмитрий Волошин совместно с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной поздравил учеников школы № 30 с выпуском. Обучение в ней этим летом закончили более 30 юношей и девушек, среди них четверо — медалисты.

Школа № 30 является одной из флагманских в Химках. Она предоставляет площадку для проведения Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Ученики традиционно выступают от округа на олимпиадах разных уровней.

«Дорогие ребята, учитесь, трудитесь и добивайтесь успехов. Мы верим в вас. Вы - будущее округа, региона, страны» - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Слова напутствия произнесли также депутат Госдумы РФ Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Михаил Раев.

«Мы очень волновались с ребятами. Это такой важный этап в жизни. Конечно, за время обучения в школе стали одной большой семьей», - рассказала выпускница школы № 30 Полина Моисеева.

Отметим, что в этом году в Химках 11 класс закончили свыше 1,1 тысячи выпускников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Выпускные Школы Химки Школьники Образование
28 июня 2024, 18:11
Жители Мытищ смогут воспользоваться программой социальной газификации в СНТ
Пресс - служба Мытищи
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В рамках новой программы социальной газификации, жители городского округа Мытищи получат возможность подключить газ к своим земельным участкам без вложения собственных средств. Это ключевое отличие от предыдущей практики, когда газ бесплатно подводился только до границ садоводческих товариществ.

На сегодняшний день из 92 населенных пунктов округа не газифицированы только три: села Бяконтово и Поседкино, а также поселок Борец. Также предстоит подключить к газу 91 садовое некоммерческое товарищество, расположенное в пределах уже газифицированных населенных пунктов.

Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо выполнение следующих условий: дом должен быть зарегистрирован, СНТ должно находиться в пределах газифицированного населенного пункта, и должен быть протокол общего собрания членов о согласии на догазификацию. Отметим, что в четырех СНТ такие собрания уже состоялись.

Жители округа могут узнать подробности о программе и подать заявку на подключение к газу через сайт «Мособлгаза», обратившись в офис филиала «Север» на улице Белобородова, 6.

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Мытищи Газ
28 июня 2024, 18:08
Автобусы «Мострансавто» доставят участников проекта «Поезд памяти» в парк «Патриот»
Пресс-служба Минтранса МО
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Участников патриотического проекта «Поезд памяти» перевезут к парку «Патриот» на автобусах компании «Мострансавто». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В работе задействуют автобусы большого класса, оборудованные всем необходимым. Перед выходом все транспортные средства пройдут проверку, а перед выходом на маршрут их снабдят желтыми проблесковыми маячками. С водителями проведут инструктаж по безопасности перевозок детей.

Специальный состав со старшеклассниками восьми стран СНГ отправился из Москвы в Брест 20 июня. За две недели школьники посетят 15 городов, сыгравших важную роль для победы в Великой Отечественной войне.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Автобусы
28 июня 2024, 17:58
Вручение аттестатов выпускникам лицея Стрельцова прошло в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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В здании «Навигатор» в Воскресенске прошла торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам лицея Стрельцова. В этом году в учебном заведении двенадцать медалистов.

Директор лицея Андрей Копцов отметил, что гордится тем, что среди ребят есть те, кто набрал 250 и более баллов по результатам ЕГЭ, а также, показавшие высокие результаты более чем в 90 баллов по отдельным предметам.

Особое внимание уделили выдающимся достижениям некоторых студентов. Так, Маргарита Пылаева набрала максимальный балл на ЕГЭ по английскому языку, а Дарья Тамбеева получила сто баллов по двум предметам: русский язык и литература.

Отметим, что в рамках мероприятия также состоялось вручение почетной грамоты главы городского округа Воскресенск учителю ОБЖ Владимиру Рассказову, который подготовил победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Церемония вручения аттестатов стала знаковым событием для лицея, подчеркнув его статус одного из лидирующих образовательных учреждений региона.

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ЕГЭ Выпускные Воскресенск

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