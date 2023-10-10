НИКИ детства занял первое место на педиатрической конференции в Сербии
НИКИ детства занял первое место на педиатрической конференции в Сербии за доклад по таргетной терапии при муковисцидозе.
Участниками конференции стали представители более 30 стран. Команду НИКИ детства пригласили как ведущих мировых экспертов по муковисцидозу, бронхоэктазам и первичной цилиарной дискинезии.
«Мы представили коллегам несколько докладов, в том числе об эффективности таргетной терапии среди юных пациентов с муковисцидозом старше шести лет, за который и получили первое место», - прокомментировала заместитель директора по науке НИКИ детства Елена Кондратьева.
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