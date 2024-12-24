НИКИ детства присоединился к акции «Елка желаний»

«В этом году наш институт присоединился к замечательной всероссийской акции „Елка желаний“. Ее цель - порадовать детей, которые в предновогодние дни находятся на лечении в больнице и часто бывают одни, без родителей. Они особенно нуждаются в заботе и поддержке», - говорит директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Организовать акцию в стационаре НИКИ детства удалось благодаря поддержке главы Мытищ Юлии Купецкой и администрации округа. Они предоставили подарки, которые обязательно поднимут настроение ребятам и помогут им почувствовать волшебство праздника.

Ранее участником всероссийской акции «Елка желаний» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.