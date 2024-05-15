НИКИ детства принял участие в медицинском форуме

По словам главного педиатра Подмосковья, директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, институт уже третий раз принимает участие в форуме, а в этом году его приурочили к Году семьи.

«На круглых столах, симпозиумах эксперты обсуждают вопросы развития здравоохранения, успешные стратегии и практики в этой области. Одна из главных целей форума - поиск работающих технологий по сбережению и продлению жизни людей», - рассказала Одинаева.

Форум продлится до 17 мая. Его почетными гостями станут министр здравоохранения России Михаил Мурашко, зампред Госдумы России Анна Кузнецова, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия, руководители политических партий и комитетов Госдумы, а также главы и заместители губернаторов регионов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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