15 мая 2024, 17:51

НИКИ детства принял участие в медицинском форуме

ники детства
Читайте нас в: Google Новости

Врачи НИКИ детства приняли участие в форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который стартовал 15 мая в Москве в выставочном центре «Гостиный Двор». Главная темы мероприятия — поддержка семьи и материнства.

По словам главного педиатра Подмосковья, директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, институт уже третий раз принимает участие в форуме, а в этом году его приурочили к Году семьи.

«На круглых столах, симпозиумах эксперты обсуждают вопросы развития здравоохранения, успешные стратегии и практики в этой области. Одна из главных целей форума - поиск работающих технологий по сбережению и продлению жизни людей», - рассказала Одинаева.

Форум продлится до 17 мая. Его почетными гостями станут министр здравоохранения России Михаил Мурашко, зампред Госдумы России Анна Кузнецова, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия, руководители политических партий и комитетов Госдумы, а также главы и заместители губернаторов регионов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Семья Врачи
15 мая 2024, 19:19
Глава Химок Дмитрий Волошин наградил работников НПО «Энергомаш»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в торжественном мероприятии в честь 95-летия НПО «Энергомаш». Предприятие — флагман ракетной двигателестроительной отрасли. Круглую дату сотрудники и руководители встретили вместе с представителями «Роскосмоса».

Глава Химок Дмитрий Волошин в торжественной обстановке вручил благодарственные письма и почетные грамоты отличившимся сотрудникам. Всего отметили 20 работников.

«Качество, надежность и ответственность - все это формируют в первую очередь сами люди. Именно коллектив сегодня является главным капиталом НПО Энергомаш и мне очень приятно, что большая часть сотрудников здесь - наши химчане. Впереди у вас - новые масштабные цели» - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Уникальные технические решения 50-х годов прошлого века позволили создать двигатели РД-107 и РД-108 для первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Кроме того, эти двигатели обеспечили успешный первый полет Юрия Гагарина.

«Научная школа, традиции и ответственное отношение к своим обязанностям во многом помогают воплощать в жизнь важные и уникальные проекты. Наша задача не только сохранить научную и интеллектуальную школу, но также и преумножить эти достижения», - прокомментировал генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ракеты Химки Роскосмос
15 мая 2024, 19:16
Кровлю дома 15 в поселке д/о «Владимира Ильича» отремонтируют
Читайте нас в: Google Новости
Реализация региональной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов продолжается в Солнечногорске. Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» проводят капремонт плоской кровли дома № 15 в поселке дома отдыха «Владимира Ильича».

Рабочие провели работы по устройству цементно-песчаной стяжки. ООО «Лидер-Строй» выполнит весь перечень работ согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу в «Мособлгосэспертиза».

«Очень важно своевременно проводить работы по восстановлению крыши. От качества исполнения капремонта зависит безопасность дома и наших жителей», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вошло в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
15 мая 2024, 19:01
Подмосковье представило цифровые решения в сфере закупок на форуме «ГОСЗАКАЗ»
Комитет по конкурентной политике Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье приняло участие в крупнейшем форуме «ГОСЗАКАЗ», который продлится до 17 мая в Москве в Инновационном центре «Сколково». Регион представил цифровые решения, которые позволят повысить производительность труда и значительно упростят трудоемкие рабочие процессы в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, цифровые решения существующей системы закупок и сайта исполнения контрактов помогают избегать нарушений.

По словам министра правительства Подмосковья по конкурентной политике Елены Волковой, в Подмосковье удалось создать единую экосистему, которая позволяет контролировать любой цикл закупки от ее планирования до исполнения контракта. Аналогичная интеграция с ведомственными и федеральными системами обеспечена и по земельно-имущественным торгам.

«Сокращаем трудозатраты - повышаем производительность! Цифровые решения позволяют достичь необходимых результатов», - заключила Волкова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Торговля Промышленность Правительство Москвы
15 мая 2024, 18:56
Подъездную дорогу достроят в поселке Мещерское к августу
Елена Лабзина
Читайте нас в: Google Новости
Строительство подъездной дороги продолжается на Кленовой улице в поселке Мещерское. Все работы планируют завершить к августу.

«Это один из поселков, где проживает много многодетных семей. По обращению жителей, администрация округа решила обустроить подъездные дороги к домам граждан», - прокомментировал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

По его словам, всего в этом году в Чехове в порядок приведут пять региональных дорог общей протяженностью почти 15 километров и 19 муниципальных объектов. Отмечается, что большую часть дорог выбрали сами жители округа на портале «Добродел».

«Также на четырех региональных дорогах мы заменим асфальтовое покрытие, потому что есть полосы износа. Это повысит комфорт доступа к жилым и социальным объектам», - заключил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Дороги

Новости по теме