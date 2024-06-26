НИКИ детства пригласил коллег из Турции на обучение

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Профессора кафедры медицинской генетики Университета Мармара Пынар Ата Эрен встретилась с директором НИКИ детства Нисо Одинаевой и заместителем директора по научной работе Еленой Кондратьевой.

«Мы обсудили научное партнерство, вопросы проведения стажировок на рабочем месте и онлайн-консилиумов. НИКИ детства реализует 18 научных тем в разных сферах детского здравоохранения. Приоритетом Института также является высокое качество последипломного образования, в связи с чем коллегам из Турции предложили возможность пройти обучение в ординатуре и аспирантуре», - рассказала Одинаева.

Она также пригласила детей из Турции проходить реабилитацию в Подмосковье. Институт оснащен уникальной техникой, при этом ряд аппаратов представлен в единичных центрах России.

В будущем планируется создать вместе с Центром наследственных заболеваний легких и сотрудниками Университета Мармара общую базу данных пациентов для изучения особенностей редких наследственных заболеваний.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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